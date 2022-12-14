Ölenleri gömemediği için torbalamış

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde, evinde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulunup gözaltına alınarak Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilen Hikmet Akarca'nın (74), savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Akarca, ifadesinde, "Hayvanları Koruma Derneği üyesiyim. Hepsi sokağa terk edilmiş hayvanlardır. Bu hayvanların çoğu yaşlı olduğu için hastalanmış ve ölmüştür. Ölen hayvanların bazılarını ikametimin bahçesine gömdüm. Bazılarını da yaşım itibarıyla kendim gömemediğim için belediye ekiplerine bilgi verdim ve gelip almalarını bekliyordum" dedi. Akarca, evde sağ bulunan ve ölen bütün hayvanların veteriner kontrolünü yaptırdığını, herhangi bir suç kastının olmadığını anlattı.

27 KÖPEK VE 10 KEDİ

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta cumartesi günü Armutalan Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Akarca'nın evinde 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulmuştu. Kurtarılan 27 köpek ile 10 kedi ise Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Belediyenin evin bahçesinde yaptığı temizlikte 12 ton çöp toplandı.

VURAL EFECİK