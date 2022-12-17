Felç kalan Ezgi adalet istiyor

Tatil için Bodrum'a giden ABD vatandaşı Reginald Thevenin (37), 1,5 yıl önce yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Aydındağ'a (20) çarptı. Kaza sonrası ağır ameliyatlar geçirip, uzun bir tedavi sürecine giren talihsiz kadın felç kaldı. NATO'da helikopter teknisyeni olarak çalışan Thevenin ise, süreç boyunca tutuksuz yargılandı.



TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Hakkında 'olası kastla yaralama' suçundan Bodrum 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanığın iddianamesinde, ışık ihlali yaptığı ve asli kusurlu olduğu belirtildi. Davanın 4'üncü duruşması ise dün görüldü. Duruşmaya Ezgi Aydındağ, annesi Fikriye Aydındağ, babası , avukatları ile sanık Reinald Thevenin ve avukatları katıldı. Kazanın oluşumunda kasıtlı bir kusurunun olmadığını belirten Reginald Thevenin, "Olay sebebiyle çok üzgünüm, depresyona girdim. Bu olay nedeniyle sosyal medyada tehdit ediliyorum. Korkuyorum ve beraatımı talep ediyorum. Çalışabilirsem mağdurun uğradığı zararı gidermek isterim" dedi.



Reginald Thevenin, tehdit mesajları aldığını öne sürerek mağdur olduğunu söyledi.



"AYAKTA İFADE VEREMİYORUM"

Mağdur Ezgi Aydındağ da sanığın cezalandırmasını isteyerek, "Kırmızı ışıkta geçmediğini beyan etse de diğer 3 şeritte araçların durdurduğu ve kırmızı ışığın yandığı kamera kayıtlarında görülmektedir. Sanığın psikolojik bunalımının sadece yurt dışına çıkamadığından dolayı olduğunu düşünüyorum. Bense burada ayakta ifade veremiyorum. Cezalandırılmasını talep ediyorum. Bu zamana kadar tedavilerimin masrafı 1 milyon lirayı geçti. Bunu avukatım aracılığıyla dosyaya sunacağım" dedi. Tarafların dinlenmesinin ardından hakim, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Ezgi Aydındağ için sağlık raporu, sanık hakkında da Interpol Daire Başkanlığı'ndan adli sicil kaydı talep etti. Ayrıca, sanığın yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartının devamına karar verip, duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

"AYLARDIR BİR ŞEY YAPMADI"

Duruşma çıkışında yaşadığı zorlukları anlatan Ezgi Aydındağ, "Bir insan nasıl utanmadan benim yanımda 'Depresyona girdim' diyebilir. Sosyal medyada yapılan şeylerden dolayı mutsuz olduğunu ve tehdit aldığını söylüyor. Suçunu artık kabul etmiyor. İlk başlarda suçunu kabul etti, 'Kırmızı ışığı görmedim' dedi. Şimdiyse 'Kırmızı ışıkta geçmedim' diyor. O zaman 19 yaşındaydım. 'Zararlarını karşılayacağım' dedi. 1,5 yıl geçti, hiçbir şey yapmadı. Şimdi, 'Adli kontrolümü kaldırın, Ezgi'nin zararını karşılayacağım' diyor. Buradan çıkıp gitmek için elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi. Duruşmada karar çıkacağından umutlu olduğunu söyleyen anne Fikriye Aydındağ ile baba Hüseyin Aydındağ ise, "Kızımın yüzde 100 haklı olduğu bir davada çektiği şu acıların ızdırabın karşısında adaleti hala sağlayamadık. Hala erteleniyor ve sanığın iyi halleri araştırılıyor" dediler.