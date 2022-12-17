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Haberler Muğla İndiği halk otobüsünün altında kalmıştı... Sema öğretmen okulunda son yolculuğuna uğurlandı

İndiği halk otobüsünün altında kalmıştı... Sema öğretmen okulunda son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da indiği esnada hareket eden halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler, okulunda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

DHA

17.12.2022, 16:47

MUĞLA'da, indiği halk otobüsünün altında kalıp yaşamını yitiren lise müdürü Sema Güler (57) için görev yaptığı okulda tören düzenlendi.

İndiği halk otobüsünün altında kalmıştı... Sema öğretmen okulunda son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Muğla-Antalya kara yolu Örnekköy Kavşağı'nda meydana geldi. Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Nurcan Ballı (41) yönetimindeki 48 EB 010 plakalı halk otobüsünden indi.

İndiği halk otobüsünün altında kalmıştı... Sema öğretmen okulunda son yolculuğuna uğurlandı

Bu sırada Güler, şoförün hareket ettirdiği otobüsün altında kaldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Sema Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Halk otobüsü şoförü Nurcan Ballı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İndiği halk otobüsünün altında kalmıştı... Sema öğretmen okulunda son yolculuğuna uğurlandı

ULA'YA GETİRİLDİ
Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca alınan Sema Güler'in cenazesi, görev yaptığı Ula ilçesindeki Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine getirildi.

İndiği halk otobüsünün altında kalmıştı... Sema öğretmen okulunda son yolculuğuna uğurlandı

Burada düzenlenen törene AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İndiği halk otobüsünün altında kalmıştı... Sema öğretmen okulunda son yolculuğuna uğurlandı

Duygusal anların yaşandığı törende, Ula Müftüsü Ebubekir Tatlı'nın duası ve helallik alınmasının ardından Sema Güler'in cenazesi defnedilmek üzere Antalya'ya gönderildi.

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