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Haberler Muğla 4 ayrı suçtan aranan firari şahıs yakalandı

4 ayrı suçtan aranan firari şahıs yakalandı

Muğla Bodrum'da jandarma ekipleri belirlediği adrese operasyon düzenleyerek 4 ayrı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan firari şahsı kıskıvrak yakaladı.

İHA

23.12.2022, 13:50

4 ayrı suçtan aranan firari şahıs yakalandı

Muğla'da Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Hakkında 3 "birden fazla kişi ile tehdit" ve 1 "basit yaralama" olmak üzere 4 ayrı suçtan 8 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ş.Ş. isimli şahsın Bodrum'da olduğu belirlendi. Gölköy Mahallesi'nde adresi tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Karakoldaki adli işlemleri tamamlanan Ş.Ş. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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