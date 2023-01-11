Müzisyen Yelbiz kazada yaşamını yitirdi

MUĞLA Milas'ta aracıyla şarampole yuvarlanan müzisyen Hakan Yelbiz öldü, yanındaki Sabine Ayper Yelbiz yaralandı. Önceki gün 13.00 sıralarında Selimiye mahallesi Söke karayolunda İzmir istikametine seyir halindeki müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki 35 BFR 639 otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Yelbiz ve yanındaki Sabine Ayper Yelbiz ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Müzisyen Yelbiz'in öldüğü belirlendi. Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç müzisyenin ölümü, yakınlarını ve meslektaşlarını kahretti.

OSMAN AKÇA