Haberler Gündem Son dakika: Papa Leo Türkiye'de!

Son dakika haberleri...Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk resmi dış gezisini yaptığı Türkiye'ye geldi. Papa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak başkent Ankara’da resmi temaslarda bulunacak.

Resmi ziyaret için bu sabah Roma'dan "AZ 4000" sefer numaralı ITA Havayollarına ait "A320neo" tipi özel uçakla yola çıkan Papa 14. Leo, Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştı.

Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, yetkililer ile bu seyahati takip edecek olan 70'i aşkın gazeteci Türkiye'ye geldi.

14'üncü Leo'yu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, havalimanında karşıladı. Ankara, İstanbul ve İznik'te ziyaretlerde bulunacak olan 14'üncü Leo, Ankara'da temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

Papa 14. Leo, bu sabah ITA Havayollarının seyahati için tahsis ettiği ve üzerinde Papalık arması bulunan özel uçakla yerel saatle 07.40'ta (TSİ 09.40) Roma Uluslararası Leonardo Da Vinci Havaalanı'ndan (Fiumicino) hareket etmişti.

