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Haberler Muğla Kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi yakalandı!

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi yakalandı!

Muğla'nın Milas ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

13.01.2023, 10:13

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi yakalandı!
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi, jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışma ile Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma - FETÖ/PYD" suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.Ş.İ. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltı işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen M.Ş.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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