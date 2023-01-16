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Haberler Muğla Ev değil esrar yuvası! Zehir taciri hapsi boyladı!

Ev değil esrar yuvası! Zehir taciri hapsi boyladı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen A.C.S., polis ekipleri tarafından takibe alındı. Şüphelinin evine yapılan baskında 3 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zehir taciri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DHA

16.01.2023, 11:43

Ev değil esrar yuvası! Zehir taciri hapsi boyladı!

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen A.C.S., evde 3 kilo esrarla yakalandı. Gözaltına alınan A.C.S., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum'da A.C.S.'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda A.C.S., teknik ve fiziki takibe alındı. Ekipler, cuma günü şüphelinin kaldığı eve baskın düzenledi ve yaptıkları aramada 3 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.C.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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