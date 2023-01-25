Bodrum Belediyesi’nde ikinci yolsuzluk şoku! Başkan yardımcılarının hesaplarına bloke

Bodrum Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında, başkan yardımcıları Turgay Kaya ve Hüseyin Tutkun ile eski İmar Müdürü Melike Yapıcı'nın banka hesaplarında ve gayrimenkul varlıklarında dikkat çekecek şekilde artış görüldüğü, bu edinimlerin elde edilen gelir ölçüleri dikkate alındığında finansının olağan gözükmediği, bu durumun haksız mal edinme şüphesini artırdığı belirtilerek suç duyurusunda bulunuldu.

AİLE ÜYELERİNİN ÜZERİNE

Suç duyurusunu işleme koyan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, adı geçen 3 isim ile birlikte, bazı gayrimenkullerin üzerlerine geçirildiği tespit edilen Hüseyin Tutkun'un eşi ile Turgay Kaya'nın kayınpederi üzerindeki mal varlıkları ve banka hesaplarına bloke konulması talebinde bulundu. Yapılan incelemelerde, Hüseyin Tutkun ve Melike Yapıcı'nın görev yaptıkları dönem içerisinde, aynı zamanlarda edindikleri, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde birer tarla ve Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki birer konutu, 2022 yılı içerisinde

farklı tarihlerde elden çıkardıkları da tespit edildi.

SONRA ALINAN VİLALLAR

Savcılık, Hüseyin Tutkun'un üzerine kayıtlı, Ankara Çankaya'daki bir taşınmaz ile Bodrum'un Çiftlik Mahallesi'ndeki bir arsanın 1/3 hissesi ve eşi üzerine kayıtlı Bodrum'un Karakaya Mahallesi'ndeki dubleks villaya, Turgay Kaya'nın kayınpederi üzerine kayıtlı Gürece Mahallesi Köyiçi mevkisindeki 2 adet dubleks mesken üzerine alım satımı engelleyecek şerh konulması, bankalarda bulunan her türlü hesaplarına ve kiralık kasa mevcutlarına bloke konulması talebinde bulundu. Savcılığı talebini değerlendiren mahkeme, 5 ismin gayrimenkul ve banka hesaplarına tedbir konulmasına karar verdi.



BAŞKAN ARAS GÖREV YERLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

23 Mart 2022'de Bodrum Belediyesi'nin imar biriminde usulsüz işlemler yapılarak bazı isimlerin haksız kazanç temin ettiği yönündeki ihbarlar üzerine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiş, iddiaya konu olan belgelere incelenmek üzere el koyulmuştu. 2022 yılının Haziran ayında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın belediye organizasyon şemasında yaptığı değişiklilerle, Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun açığa alınırken, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden sorumlu başkan yardımcısı Turgay Kaya Hukuk işleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden sorumlu başkan yardımcılığına getirilmiş, İmar ve Şehircilik Müdürü Melike Yapıcı ise görevinden alınarak proje koordinatörü olarak atanmıştı. Müfettişlerin incelemeleri sonrası geçtiğimiz yıl ekim ayı başlarında Turgay Kaya da devam eden soruşturmaların selameti için İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı.

ADEM ÜLKER