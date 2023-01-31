Marmaris’te dereye uçan aracın sürücüsü tutuklandı

Muğla Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki Azmak Deresi yolunda, önceki gece meydana gelen kaza 2 genç kızın sonu oldu. Uzman çavuşlar Mustafa Besleme (29) ile Samet Canpolat (30), arkadaşları Ceren Ceylan'ın (23) doğum gününü kutlamak için Öykü Kasımoğlu'nu da (27) yanlarına alarak Yat Limanı'ndaki bir restoranda eğlendi.

BAYGIN HALDE BULUNDULAR

Gece saat 01.30 sıralarında restorandan ayrılan gençler Azmak Deresi yakınına park ettikleri Besleme'ye ait otomobile bindi. Otomobil yaklaşık 30 metre sonra kontrolden çıktı ve ahşap bariyerleri kırarak Azmak deresine düştü. Mustafa Besleme ve Samet Canpolat, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak kurtuldu.

Arka koltukta oturan Ceren Ceylan ve Öykü Kasımoğlu ise, otomobilden kapalı kaldı ve bilinçleri kapandı.

Olay yerinde bulunan Yunus polislerinden biri, Deniz Ticaret Odası önünde bulunan urganları alarak dereye girdi, çevrede bulunan vatandaş ve polislerden oluşan yaklaşık 50 kişilik bir ekiple yaralı 2 kızı otomobilden çıkarmak için seferber oldu.

KASTEN ÖLDÜRME SAYILDI

ARKA koltukta baygın vaziyette bulunan 2 genç kız otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Genç kızlar, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazadan sonra gözaltına alınan ve hastaneye kaldırılan sürücü Mustafa Besleme 3.79 promil alkollü çıktı.

Besleme, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından "Alkollü araç kullanarak kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, Samet Canpolat ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, Ceren Ceylan ve Öykü Kasımoğlu'nun cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan aileleri tarafından alındı. Ceylan'ın İstanbul'da, Kasımoğlu'nun da Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

ADEM ÜLKER