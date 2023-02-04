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Haberler Muğla Tuzla Sulak Alanı’nda kuş türleri azalıyor

Tuzla Sulak Alanı’nda kuş türleri azalıyor

4.2.2023

Tuzla Sulak Alanı’nda kuş türleri azalıyor

MUĞLA'NIN Milas ilçesindeki dünyaca ünlü Tuzla Sulak Alanı'nda, kuş türlerinin azalması tehlikesi yaşanıyor. Boğaziçi Mahallesi'nde Bargilya Antik Kenti'nin hemen yanında bulunan alan, 1970'li yıllarda ortasına yapılan yoldan dolayı kirlilik sorunu yaşıyor. Yol yerine ayaklı köprü yapılması gerektiğini söyleyen Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Ferhat Karakoyun, "Sulak alanın tam ortasına yapılarak bir kısmını havuz haline getiren yol kaldırılarak ayaklı köprü yapılmalı ki sirkülasyon olsun" dedi. Sulak alanın filamingolar başta olmak üzere yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yaptığını anlatan Karakoyun, "Bazıları konar göçer, bir çoğu da yaz kış burada kalır ve üreme yapar. Bütün kurumlara başvurduk. Bir an önce çözüm istiyoruz" diye konuştu.

ADEM ÜLKER

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