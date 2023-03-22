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Haberler Muğla Caretta caretta ‘Tuba’yı 8 milyon kişi takip etti

Caretta caretta ‘Tuba’yı 8 milyon kişi takip etti

22.3.2023

Caretta caretta ‘Tuba’yı 8 milyon kişi takip etti

MUĞLA'DA yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak, denize bırakılan caretta caretta 'Tuba', 42 ayda 20 bin kilometre yol katetti. 8 milyon kişi ise 'Tuba'nın rotasını gösteren haritayı görüntülenip, izledi. Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. 2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına da 'Tuba' adı verildi. Tuba, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

ÖMER KUNDAKÇI

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