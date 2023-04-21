‘Tetiği ben çekmedim suçsuzum’

Evine gelen arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanıp cezaevine konulan K. Ç. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk kez hakim karşısına çıktı.



"ÖMER İLE SEVGİLİ DEĞİLDİK"

Müebbet hapisle yargılanan K.Ç. duruşmada, "Sadece arkadaştık. Bana ilgi duyuyordu. Olay günü sarhoştu. Bana zorla dokunmaya çalıştı. Korkutmak amacıyla babama ait av tüfeğini aldım. Fakat hiç korkmadı. Göğsünü namlunun ucuna dayadı. 'Bunu tutuyorsan sıkacaksın' dedi. Bırakmasını söyledim. Bana hadi vur vur diye bağırıyordu. Bebeğim arka odada ağlıyordu. Tüfek bir anda ateş aldı. Benim elim bu esnada tetikte değildi. Onun eli tetikteydi" diye konuştu. Ömer Karaca ile eski sevgili olduklarını anlatan K.Ç. "Olay günü Ömer Karaca'dan sigara getirmesini telefon mesajıyla istedim. Ancak babamın eve gelme ihtimali olduğundan kapıya bırakmasını söyledim. Akşam saatlerinde Ömer geldi. Koltuğunun altında içki vardı. Ben imam nikahlıyım, 3 aylık bebeğim odada uyuyordu. Eve 3 ay önce taşındım. Tek başıma kalıyordum. Ömer ile sevgili değildik, bana ilgi duyuyordu. Yanında getirdiği alkolü içti ve sarhoş oldu. Bebeğim olduğu için ben fazla içmedim. Bana dokunmaya çalıştı. Kendimi geriye attım. O anda başımı duvara vurdum. 3 kez üzerime geldi. Babama ait duvardaki tüfeği fark ettim. Tüfeği hemen aldım. Ömer'e evden gitmesini söyledim. Av tüfeğini korkutmak amacıyla doğrulttum. Ömer, 'Silahı çıkarıyorsan sıkacaksın' şeklinde sözler söyledi. Üzerime doğru yürüyerek tüfeğin namlusunu göğsüne dayadı. Ardından 'sık hadi diyerek' parmağını tetiğe doğru uzattı. Ömer'in parmağının değmesiyle tüfek ateş aldı. Ömer olaydan 2 ay önce yine evime gelmişti. Girmeye çalışmıştı. Jandarmaya ihbarda bulundum. Muhtar da şahit. Jandarma gelip uzaklaştırmıştı. Ben onu arkadaş olarak görüyordum. Bana saldıracağını hiç düşünmemiştim. Öldürme kastım yoktu. Vicdanım rahattır" dedi. Duruşmada tutuklu sanık K.Ç.'nin tutukluluğunun devamına karar verilirken olay yerinde keşif yapılması da kararlaştırılıp duruşma ileri tarihe ertelendi.



ERDOĞAN CANKUŞ

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