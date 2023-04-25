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Haberler Muğla Bodrum’dan Hatay’a uçurtma ve bisiklet

Bodrum’dan Hatay’a uçurtma ve bisiklet

25.4.2023

Gazete

Bodrum’dan Hatay’a uçurtma ve bisiklet
Muğla'nın Bodrum ilçesinde TIR'a yüklenen 550 uçurtma ve 480 bisiklet Hatay Arsuz'a gönderildi. Uçurtma ve bisikletler, depremzede çocuklara dağıtıldı. 'Bodrum Tek Yürek ve İyilik Atölyesi' gönüllüleri depremzedelere gönderilmek üzere geçen hafta uçurtma yapmaya başladı. Gönüllülere çeşitli spor kulüpleri ile sivil toplum kuruşlarının üyeleri destek verdi. Hayırseverlerin de destekleri ile 550 uçurtma ve 480 bisiklet TIR'a yüklendi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Arsuz'a hareket etti. ABD'li hayırsever grup tarafından temin edilen ve içinde resim yapmak için kullanılacak malzemelerin bulunduğu 200 sırt çantası da aynı TIR ile gönderildi.

ADEM ÜLKER
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