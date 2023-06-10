Kreşte ihmal kazayı getirdi

Ailenin hastaneye götürdüğü küçük çocuğun tomografide beyin zedelenmesi yaşadığı anlaşıldı ve 5 gün hastaneye yatırıldı. Aile, ihmal iddiasıyla kreş yönetiminden şikayetçi oldu.Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir kreşte 3 yaşındaki çocuğun masadan arka üstü düşerek başını pencere kenarına çarpıp yaralandığı iddia edildi. Aile kreş yönetimi hakkında yasal süreç başlattı. Ayşegül Bolat, 3 yaşındaki oğlu Kuzey Efe'yi 29 Kasım 2022'de özel bir anaokuluna kayıt yaptırdı. İddiaya göre kreş içinde masanın üzerinde oturan çocuk sırtüstü düşerek başından yaralandı, kreş yönetimi ambulansa haber vermek yerine aileye "Biz düştük" diye mesaj attı. Ailenin hastaneye götürdüğü çocuğun çekilen tomografisinde beyin zedelenmesi olduğu, kanama riski nedeniyle 5 gün hastanede yattığı öğrenildi. Kuzey Efe'nin taburcu olmasının ardından aile 26 Mart'ta, sorumsuzlukla suçladığı kreş hakkında şikayette bulundu.İfadeye çağırılan kreş sahibi S.Ö'nün ifade vermeye gitmediği ancak daha sonra taksirle yakalama kararıyla ifadeye götürüldüğü öğrenildi. S.Ö.'nün ifadesinde, "Kuzey Efe Bolat, diğer çocuklara göre aktif bir çocuktur. Aynı gün kreş içerisinde saat 16.50 sıralarında çocuk masanın üzerine çıktı ve sırtüstü düştü. Görevli öğretmen R.Ö, düşen çocuğu aldı. Ben de çocuğun durumunu gördükten sonra annesine WhatsApp üzerinden mesaj atarak bilgi verdim.Daha sonra kafasından yaralandığını gördüğümüz çocuk için buz istedik ve kafasına buz koyduk. Kısa bir süre sonra annesi, daha sonra babası geldi. Ben ve diğer çalışanların konu ile ilgili gerekli müdahaleyi yaptığımızı ve ihmalimizin olmadığını düşünüyorum" dediği ve ifade sonrası serbest bırakıldığı ifade edildi. Anne Bolat, kreş görevlileri kendisini aramak yerine basit bir durummuş gibi mesaj yazarak durumu haber verdiklerini söyledi. Çocuğunu almaya gittiğinde kafasının arkasının yarılmış olduğunu ve kanadığını gördüğünü dile getiren Bolat, "Çocuğumu hastaneye götürdüğümde kanama riskinin olabileceğini, beyin zedelenmesi olduğunu ve hastanede 1 hafta yatmak zorunda olduğunu söylediler. Çocuğum iki gün boyunca kan sulandırıcı kullanamadı ve bu, onun hastalığını çok büyük bir riske atmıştı. Kreş görevlilerinin kendi savunmalarına bakacak olduğumuzda ise çocuğumun 'hiperaktif olduğunu normal çocuklardan daha hareketli olduğunu' ve bunu normal bir şekilde anlattılar bana. Benim çocuğum hiperaktif olamaz. Bu çocuk bir metre koşsa hemen yorulur, dinlenir. Kamera görüntülerinde gördüğümüz gibi orada 4 tane öğretmen varken benim çocuğum masanın üzerine yavaş yavaş geri gelerek nasıl riskli bir şekilde düşüyor. 4 öğretmen ne işe yarıyordu acaba? Bu durumu normalleştiremezsiniz" dedi. Kreşteki çocukların ailelerine de seslenen Bolat, "Çocuğunuzu nasıl bir yer gönderdiğinizi görün. Orada sınıfta ne kadar öğretmen olursa olsun çocuklarınız risk altında. Çünkü yeteri kadar ilgilenmiyorlar. Bunun peşini asla bırakmayacağım" dedi. Öte yandan kreş yetkilisi S.Ö. konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.Küçük çocuğun masadan düşme anı kreşin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun masanın üzerindeyken birkaç hamle ile geri gittiği ve sırtüstü düşerek kafasını pencereye çarptığı görülüyor.