Zeytin ağacı kurtardı

Melis Sandal'ın yolcu olarak bulunduğu hava aracı cayrokopter, Akyaka'dan Bodrum'a doğru seyir halindeyken motor arızasından dolayı hızla irtifa kaybetmeye başladı. Pilot Sinan Yılmaz'ın indirmek için yoğun caba harcadığı hava aracı yere çakılmak üzereyken bir zeytin ağacına çarptı ve hızı kesilerek yere düştü. Kazada pilot ile ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören köylüler cayrokopterin düştüğü yere giderek Yılmaz ve Sandal'a yardım ettiler. Kısa sürede olay yerine 112 sağlık ekipleri gönderildi. Pilot Yılmaz ve Melis Sandal yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan ikiliden Melis Sandal'ın sol el bileğinde kırık tespit edildi. Yılmaz ve Sandal, gece geç saatlerde hastaneden taburcu edildi.

Melis Sandal taburcu edildikten sonra sosyal medya hesabından, "Çok şükür mucize eseri kurtulduk" mesajını paylaştı.

Melis Sandal'ın olay yerinde kendisine yardım edenlere "Hızla düşüyorduk. Zeytin ağacına çarpmamız bir mucize eseri sert biçimde yere çakılmamızı engelledi" dediği öğrenildi.