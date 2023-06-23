Huzursuz huzurevi!

Belli bir yaşın üzerinde olan ve adı üzerinde 'huzur' bulmak isteyenlerin tercih ettiği huzurevlerinde yaşanan skandallar zaman zaman gündeme geliyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşlıların ücret ödeyerek kaldığı Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi'nin ise çürük olduğu ortaya çıktı.

ÜNLÜ İSİMLER KALDI

Bazı yaşlılar kendi imkanlarıyla başka yerlere taşınırken, imkanı olmayanlar ise CHP'li belediyeye ait binada kalmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Marmaris Belediyesi'nden, "Sağlam bina bulmaya çalışıyoruz" açıklaması yapıldı.

Merhum Belediye Başkanı İsmet Karadinç tarafından yaptırılan huzurevinde, tiyatro sanatçısı Altan Karındaş başta olmak üzere ünlü isimler de kalmıştı. Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi'nin çürük olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 20 yıldır hizmet veren binanın, depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Marmaris Belediyesi, huzurevinde kalanlar için yeni bina arayışına başladı.

'YALAN SÖYLÜYORLAR'

SOSYAL tesislerde kalmak isteyen ve merkeze kabul edilmeyen İbrahim Öner isimli kişi de, Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yöneticilerin kendisini oyaladığını belirterek, "Bina çürükse neden içinde insanlar yaşıyor. Bana söz verdiler. Yalan söylüyorlar" diye konuştu.

VURAL EFECİK