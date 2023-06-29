Sosyete koyuna halk plajı

Sosyetenin mekanı olarak bilinen Bodrum Türkbükü ve Torba'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ücretsiz halk plajları yapıldı... Bodrum'un en ünlü ve pahalı mekanlarının ortasına yapılan plajlar halka hizmet vermeye başladı. Vatandaşların ücretsiz olarak yararlanabileceği bir tek sahilin kalmadığı, beachlere girmenin astronomik rakamlara mal olduğu Bodrum'da, böyle bir hizmetin hayata geçirilmesi taktir topladı. Bodrum Belediyesi'nin vatandaşa sunması gereken hizmeti veren bakanlığın icraatı için vatandaşlar, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a "Halka hizmet dediğin işte böyle olur" dedi. Türkbükü halk plajının açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar yaptı.Yaklaşık 400 vatandaşa hizmet edebilme kapasitesine sahip ücretsiz halk plajı, modernliğiyle dikkat çekti. Açılışta konuşan Nadir Alpaslan, "Bu sene 2 tanesi Bodrum'da olmak üzere 5 halk plajımız daha hizmete girmiş bulunmakta. Ücretsiz halk plajları bildiğiniz gibi biz özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın konforlu tatil yapmaları için sunmuş olduğumuz bir hizmet. Bu plajlar, her türlü imkanın olduğu sürdürülebilir, mavi bayraklı ve engelli vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılayabileceği konforda hazırlandı" dedi.

5 YILDIZ KONFORUNDA

Plajlarda deniz kaplumbağalarının bile konforunun düşünüldüğünü dile getiren Alpaslan, "Plajlarımızda deniz kaplumbağalarının tedavi ve rehabilitasyonlarına uygun istasyonlarımızda olmak üzere her türlü ihtiyaç düşünüldü. 5 yıldız ayarında konfor düzeyine sahip halk plajlarımız, sahile doğrudan cephesi olmayan ikinci bant otellerimizin misafirlerine de hizmet verecek" dedi.

HER BÖLGEYE AÇILACAK

2019 yılından bugüne kadar açılan halk plajların çok rağbet gördüğünü de belirten Alparslan "İhtiyaç olan her bölgeye her yıl en az 5-6 tane bu plajlardan açacağız. İnşallah insanımıza güzel, sağlıklı ve nitelikli hizmetler sunmuş oluruz. Türkbükü plajımız 400 kadar vatandaşımıza hizmet edebilecek kapasitede. Giriş ücretsiz, vatandaşlarımızın yeme-içme ve benzeri hizmetlerine piyasa koşullarına göre çok uygun fiyatlarda hizmet vermeye devam edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.