Mega yat ‘Lady Moura’ Bodrum’dan 18 milyon liralık yakıt aldı

Sabah saatlerinde Bodrum'a gelen lüks yat için tankerler seferber oldu. 600 ton yakıt alan yat 18 milyon lira ödedi. 210 milyon dolar değerinde olan yatı görenleri hayran bıraktı.

105 metre uzunluğundaki yatın Meksikalı 67 yaşındaki milyarder Ricardo Salinas Pliego'ya ait olduğu öğrenildi.

YAKIT DEPOSU 10 SAATTE DOLDU

Gemi yanaşma iskelesine demir atan yata 18 tanker yakıt boşalttı. 10 saate tamamlana yakıt doldurma işlemi sonucunda 18 milyon TL tutarında 600 ton yakıt aldığı öğrenildi.

ÜNLÜLERİ AĞIRLIYOR

80 kişiyi bulan mürettebatı bulunan mega yatta tam donanımlı hastane olduğu güvertesinde ise gerçek kumsal sahili bulunduğu öğrenildi. 20 metre uzunluğundaki yemek masası ise bir birinden ünlü isimleri ağırlayan yatta 'Lady Moura'nın daha önce George H.W. Bush ve eşi Barbara'yı da ağırladı.

Bir ana süit buluna yatın içerisi ise 5 yıldızlı otelden farksız. VIP süit, ilave 11 kabinden oluşan toplamda 13 kabinde 27 kişiye ev sahipliği yapan yatta bir helikopter pisti, sinema salonu, DJ odalı disko, spor salonu, çalışma salonu ve hem konuklar hem de mürettebat için sağlık merkezi bulunuyor.