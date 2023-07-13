Milas’ta orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'ne doğru ilerleyişi yapılan yoğun müdahale sonucunda durduruldu. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına kısa sürede Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 helikopter, 11 uçak ile havadan, 75 arazöz, 12 iş makinesi ve 615 personelle karadan ve havadan müdahale başlatıldı. Yangında rüzgarın etkisi de artınca alevler Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne doğru yöneldi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, rüzgar ile sık sık yön değiştiren alevler sebebiyle bazı tatil sitelerinde tahliyesi ihtimaline karşı hazırlık yapıldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Havadan uçakların ve helikopterlerin alevlere sık sık sorti yaparak su atması ve Çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerinde katılmasıyla yangının güvercinlik mevkiine ilerlemesi durduruldu. Söndürme çalışmaları devam ederken bazı yerlerde ise yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.