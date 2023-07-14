Amerikalı şarkıcı Della Miles’in zor anları

Pandeminin ardından Türkiye'ye yerleşen, birçok dünya starına vokalistlik yapan Amerikalı şarkıcı Della Miles, tatil için Marmaris'i geldi. Ünlü şarkıcı, arka sokaklarda yürürken logar kapaklarından taşan pis suların kapladığı ve kokan sokaklarda yürümekte güçlük çekince bu durumu yanında bulunanlar sosyal medyadan paylaştı. Miles'in takipçileri, Marmaris Belediyesi'ne tepki göstererek Bu vahim duruma şahitlik ettiğiniz için üzgünüz" notunu paylaştı.

Dünyanın en güçlü seslerinden biri olarak tanınan ve birçok dünya starına vokalistlik yapan Amerikalı şarkıcı Della Miles, Marmaris'i gezmeye gitti. Turistik ilçenin ara sokaklarında gezerek kameraya görüntü veren ünlü şarkıcı, logar kapaklarından taşan pis suların kapladığı ve kokan sokaklarda yürümekte güçlük çekti. O anlar ise yanındaki kişiler tarafından görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımın ardından belediye yetkililerine tepki gösteren vatandaşlar, ünlü şarkıcıyı da etiketleyerek, "Dünyaca ünlü sanatçı @dellamilesofficial bu vahim duruma şahitlik ettiği için üzgünüz" notunu paylaştı.

ERDOĞAN İÇİN SÖYLEDİ

Genç yaşta başladığı müzik hayatında Whithey Houston, Michael Jackson ve birçok dünya starına vokalistlik yapan Amerikalı şarkıcı Della Miles, korona virüs pandemisinin ardından Türkiye'ye yerleşti. Verdiği konserlerde 'Dom Dom Kurşunu', 'Sil Baştan', 'Yalnızım Ben', 'Senden Daha Güzel' şarkılarını Türkçe söylemesiyle Türkiye'de de gönüllerde taht kuran Amerikalı sanatçı, son olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kibariye ile düet yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Umutlar Seninle' şarkısını seslendirmişti. Üç yıldır Dalyan'dan dünyanın farklı yerlerindeki konserlere gidip gelen Miles, son olarak Marmaris'i ziyaret etti. Hayran olduğu ilçenin CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da makamında ziyaret eden ünlü şarkıcı, daha sonra Marmaris sokaklarını gezdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

MİLES'IN 1 milyon 400 bin takipçisinin izlediği görüntülerde, sokağın siyah renkte su tabakası ile kaplı olduğu, logar kapağı ve çevresinden taşan pisliğin yer aldığı görülüyor. Ünlü sanatçı ve beraberindekilerin sokakta yürümekte zorlandığı, terlik giyen Miles'in kirli suya girmemek için dikkatli bir şekilde yürümeye çalıştığı görülüyor.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından belediyeye tepki yağdı. Vatandaşlar sosyal medyada ünlü sanatçıyı da etiketleyerek, "Muğla Büyükşehir Belediyesi bu görüntü Marmaris'e yakışıyor mu?" diye sordu. Paylaşıma yorum yapan bir kişi de, "Yeter ki Belediye Başkanı AK Partili olmasın. CHP'li ise bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.