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Muğla Datça'da nüfusla birlikte sıcaklar arttı, elektrik kesintileri başladı

Muğla'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları ve 10 kat artan tatilci nüfusu, Datça'yı karanlığa bürüdü. Serinlemek için kullanılan klimalar sebebiyle enerji hatlarındaki kısa devreler sık sık elektrik kesintisi yaşanmasına neden oldu.

İHA
Muğla Datça’da nüfusla birlikte sıcaklar arttı, elektrik kesintileri başladı

Ülke genelinde etkili olan ve "El Nino" olarak tabir edilen kavurucu sıcakları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle turizm merkezlerinde artan nüfusun yanı sıra serinlemek isteyen vatandaşların klimaları tercih etmesi sebebiyle elektrik tüketimin de artış yaşanırken, oluşan yoğunluk ile sık sık elektrik kesintileri de yaşanmaya başladı.

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Datça'da, nüfusla birlikte sıcaklar da artınca vatandaşlar evlere kapandı. Sıcaklar sebebiyle evlerde kalan vatandaşlar ise serinlenmek için klimaları kullanırken, oluşan yoğunluk sebebiyle enerji hatlarında kısa devreler meydana geldi. Gün içerisinde birçok kez elektrik kesintisi meydana gelirken, Datça adeta karanlığa büründü. Yetkililerin arızaların giderilmesi için çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, aşırı sıcaklar hem hayatı hem de elektrik kullanımını olumsuz etkiledi.

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