CHP’li Osman Gürün’den TOKİ inşaatına engel

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yapımı devam eden 7. ve 8. etap TOKİ konutlarının inşaatları, CHP'li Osman Gürün başkanlığındaki Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planlarının iptal ettirilmesi nedeniyle AK Partili ilçe belediyesi tarafından mühürlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Belediye Başkanı Mehmet Demir'in çabalarıyla, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bugüne kadar yapımları tamamlanan 6 farklı TOKİ projesinde ilçede yaşayan insanlar kira öder gibi ev sahibi oldu.

İlçede 7 ve 8. etap TOKİ konutları Çamlıbel ve Cumhuriyet mahallelerinde inşa edilmeye başlandı. Başkan Erdoğan tarafından 13 Eylül 2022'de açıklanan 250 bin sosyal konut projesi kapsamında ilçeye 450 yeni TOKİ konutu yapılacak olması Kavaklıdereliler tarafından heyecan ve memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar yapılan yatırımlardan oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla 3. İdare Mahkemesi'ne Çamlıbel ve Cumhuriyet mahallelerinde yapımı devam eden 7. ve 8. etap TOKİ konutlarının imar planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali yönünde davalar açtı. Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu davalar sonucunda neredeyse bitme noktasına gelen TOKİ inşaatlarının imar planları Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal ettirildi. AK Partili Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Kavaklıdere'deki TOKİ projelerinin, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu davalar sonucunda projelerin iptal ettirilmesi ile TOKİ inşaatlarını mühürlemek zorunda kaldıklarını söyledi. Dar gelirli vatandaşların depreme dayanıklı konutlara kira öder gibi sahip olabilmeleri için büyük çaba sarf eden Başkan Demir, "Yapılması için defalarca Ankara yollarını aşındırarak, aylarca mücadele ettiğimiz TOKİ konutlarımızın inşaatlarını maalesef mühürleme zorunda kaldık" dedi.

BAŞKAN DEMİR: ANLAM VEREMİYORUM

AK Partili Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin mücadelesine anlam veremediğine dikkati çekerek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi depreme dayanıklı ev sahibi olacağı TOKİ konutlarının imar planlarını ısrarla verdikleri mücadelenin sonunda iptal ettirerek, iki mahallemizdeki TOKİ konutlarımızın yapımlarının durdurulmasına sebep olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamsız ve saçma mücadelesini halkımızın takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

'EN KISA ZAMANDA BU YANLIŞTAN DÖNÜLSÜN'

Başkan Mehmet Demir'in konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşıma kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Kavaklıdere sakinlerinin verdi bazı tepkiler şöyle: ■ "Gece gündüz bir evimiz olsun diye ne umutlarla, hayallerle çalışıyoruz. Bize Allah'tan reva mıdır bu yapılan?" ■ "Başkanım bunlar hizmetten ne anlar? Çekemiyorlar. Büyükşehir yasasının acilen değişmesi lazım veya Muğla'yı düşürsünler. Büyükşehirden başımıza bela oldu. Her yerde takoz olmaktan başka işleri yok. Yazıklar olsun." "Herkes görevini yapıyor. Büyükşehir belediyesi de engel olma görevini yapmış. Kendilerince intikam alıyorlar." ■ "CHP ve Muğla Büyükşehir zihniyetini kınıyorum. Bunlar ne yapmaya çalışıyor? En kısa zamanda bu yanlıştan dönülsün" ■ "Lanet olsun bunlara ve bu zihniyete. Bunlardan bir şey olsa kaç yıldır 4 kilometre olan merkez yolunu bile yapamayan zavallı bunlar. Çok şey var da söyleyecek terbiyem müsade etmiyor" ■ "Anlamsız... İnsanlar bir ev için böyle bir zamanda neredeyse ömür tüketiyorlar. Engel olanlar inşallah bir gün cezasını çekerler." ■ "Bu kadar emek ve masraflar ne olacak başkanım? Bu inşaatların ortasına bir heykel yapsanız hemen çözülür bu sıkıntı. Bunların hizmet anlayışı bu."