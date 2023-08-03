Dev kruvaziyer Bodrum’a 2 bin 422 yolcuyla geldi

Muğla'nın tatil cenneti Bodrum ilçesine ulaşan dev kruvaziyer MSC Opera, sabah saatlerinde 2 bin 422 yolcuyla limana demir attı. Panama bayraklı MSC Opera adlı gemi, İtalyan ve İspanyol yolcuların ağırlıklı olduğu 2 bin 422 kişilik yolcu grubu ve 750 kişilik mürettebatıyla hareket etti. Heraklion Limanı'ndan ayrılan MSC Opera, Bodrum'dan sonra, akşamüstü İtalya'nın Bari Limanı'na doğru yola çıkacak.

Fransa'da 2004 yılında inşa edilen MSC Opera, büyüklüğü ve modern donanımıyla göz kamaştırıyor. 275 metre uzunluğunda ve 28 metre genişliğindeki gemi, 54 metre yüksekliğiyle de dikkat çekiyor. Toplamda 2 bin 679 yolcu kapasiteli 1071 kabini bulunan gemi, lüks ve konforlu seyahat deneyimleri sunuyor.

Bodrum Limanı, Türkiye'nin en gözde turistik noktalarından biri olarak yıl boyunca birçok uluslararası kruvaziyer gemisinin uğrak yeri oldu. MSC Opera gibi büyük gemiler, bölgenin turizm potansiyelini yükseltirken, Bodrum'un ekonomik canlılığına da katkı sağlıyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü olan tatil cenneti Bodrum, her sene binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.