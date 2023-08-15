  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Fethiye’de dikenli incir tane ile satılıyor

Fethiye’de dikenli incir tane ile satılıyor

Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde tarıma elverişli olmayan alanlarda yetişen Frenk İnciri olarak bilinen ve dikenli incir de denilen mısır incirinin tanesi 10 TL'den satılmaya başlandı.

İHA
Fethiye’de dikenli incir tane ile satılıyor

Her yıl Ağustos ayının başlarında olgunlaşan Mısır İnciri bu sene de tezgâhlardaki yerini almaya başladı. Tanesi 10 TL'den satılan Mısır İnciri'nin sağlığa birçok faydası bulunurken lezzeti ile de dikkat çekiyor.

Zamanı gelen ve olgunlaşan Mısır İnciri Salı pazarında tanesi 10 TL'den satılıyor. Hem sağlığa faydalı olması hem de lezzeti dolayısıyla oldukça ilgi görüyor.

Meyveli taze olarak tüketilebilen dikenli incir reçeli, marmeladı, pestili ve lokumu da yapılıyor. Ayrıca kurutulan dikenli incir çayların, salataların ve sosların içine eklenebiliyor.

Aromatik yağ asitleri içeren bitkiden çıkarılan dikenli incir yağı haricen kullanılabildiği gibi küçük miktarlarda içilebiliyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA