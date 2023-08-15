Fethiye’de dikenli incir tane ile satılıyor

Her yıl Ağustos ayının başlarında olgunlaşan Mısır İnciri bu sene de tezgâhlardaki yerini almaya başladı. Tanesi 10 TL'den satılan Mısır İnciri'nin sağlığa birçok faydası bulunurken lezzeti ile de dikkat çekiyor.

Zamanı gelen ve olgunlaşan Mısır İnciri Salı pazarında tanesi 10 TL'den satılıyor. Hem sağlığa faydalı olması hem de lezzeti dolayısıyla oldukça ilgi görüyor.

Meyveli taze olarak tüketilebilen dikenli incir reçeli, marmeladı, pestili ve lokumu da yapılıyor. Ayrıca kurutulan dikenli incir çayların, salataların ve sosların içine eklenebiliyor.

Aromatik yağ asitleri içeren bitkiden çıkarılan dikenli incir yağı haricen kullanılabildiği gibi küçük miktarlarda içilebiliyor.