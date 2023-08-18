Bodrum’da yine içme suyu isale hattı patladı

Muğla Bodrum'da bir süredir isale hatlarında patlamalar yaşanıyor ve bu sebeple sular kesiliyor. Bodrum Güçbirliği Derneği Başkanı Serdar Kayhan, su sorununun artarak devam ettiğini belirtti. Ayrıca Kayhan, "Bu sorun artık sadece susuzluk olarak değil, can ve mal güvenliğini de tehdit eder hale geldi. Çekilen trafik karmaşası da cabası. Şu anda bu suyun tüm gelirini DSİ'ye tek kuruş ödemeden MUSKİ alıyor. Hatlarda yaşanan sorunları da DSİ'nin üzerine atıyor" şeklinde konuştu.

ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLADI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında yaşanan sorun sebebiyle kara yolu çöktü. Torba- Türkbükü kara yolu demir istikametinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Ardından kara yolunda büyük göçük oluştu, yol trafiğe kapatıldı. Kayhan, Türkiye'nin en pahalı su tarifelerinden birini ödediklerine de dikkati çekerek, "Buradan yetkililere çağrıda bulunuyoruz; suyumuz yok ve her geçen gün daha da azalıyor. Üstelik su sorunu, patlayan borular yüzünden can ve mal güvenliğimizi de tehdit eder hale geldi. Lütfen Bodrum'a kalıcı bir çözüm getirin ve ilçemizi bu ayıptan kurtarın" ifadelerini kullandı.

Bodrum Güçbirliği Derneği Başkanı Serdar Kayhan şöyle devam etti: "5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nda şehir ve ilçelere su temini, su hattı yatırımı, bu hattın bakım ve onarımında tek yetkili kurumun büyükşehirler olduğunu açıkça belirtiliyor. DSİ bu hattı 2011 yılında Bodrum'a getirdi. DSİ o yıllarda 140 kilometre öteden Bodrum'a su getirdi. 2014 yılında Muğla, Büyükşehir Belediyesi oldu ve MUSKİ kuruldu. O yıldan bu zamana kadar hat, belediyenin sorumluluğuna geçti. Şu anda bu suyun gelirini DSİ'ye tek kuruş ödemeden MUSKİ alıyor. Üstelik sürekli şikayet edip sorun çözmüyor."

VATANDAŞ CEVAP ARIYOR

VATANDAŞLAR ise belediyeden bazı sorulara yanıt bekliyor.

- DSİ hattından gelen su için bugüne kadar Bodrum'da kaç lira su tahsilatı yaptınız?

- Ayrıca 300 milyon lira topladıysanız, belirttiğiniz bakım onarım çalışmaları için harcadığınız 30 milyon lira dışında, bu rakamın ne kadarını Bodrum'a sağlıklı su getirmek için harcadınız?

- Madem bu hattan şikayet ediyorsunuz, kanunda sizin göreviniz olduğu açıkça belirtildiği üzere yeni bir su temini ve su hattı çalışmanız var mı? Hatlarda yaşanan arızalar nedeniyle günlerce susuz kalanların zararını karşılamayı düşünüyor musunuz?"