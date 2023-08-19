Kökten: Ölüdeniz bir dünya markasıdır

Ölüdeniz bölgesinde ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, "Bu yatırımlar ile Ölüdeniz'in çehresi değişti" dedi. Kökten, "Ölüdeniz; Kumburnu plajı, Kelebekler Vadisi, Gemiler Koyu ve diğer plajlarıyla Türkiye'nin ve Dünyanın bir markasıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle yapılan yurt içi, yurt dışı fuarlarında Ölüdeniz en çok ilgi gören cennet köşemizdir. Ölüdeniz'e gelen turistler Babadağ'a teleferik ile çıkıp yamaç paraşütüyle Belceğiz plajına iniş yaparak adeta farklı bir keyif yaşamaktadır" diye konuştu.

YÜZDE 90 DOLULUK

Turizm sezonu özellikle İngiliz, Hollanda ve Avrupalı gurbetçilerimizle yoğun geçtiği Ölüdeniz'de, yerli ve gurbetçiler ile otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaşırken, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, "Yerli turistlerimizi önemsiyoruz. Ölüdeniz Türkiye'nin ve dünyanın kaşıkçı elmasıdır. Türkiye'nin kapak fotoğrafıdır. Ölüdeniz'de günübirlik teknelerle koy ve ada turları, Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş, tarihi Kayaköy'e ATV motosikletlerle gezi, dalış okullarıyla dalış turları yapılarak harika alternatif turizm aktiviteleri yapılabilmektedir. Bu da en az bir hafta 10 gün tatil demektir" ifadelerinde bulundu.

DİJİTAL PAZARLAMA

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Ölüdeniz'de turizmcilerin birliği olan Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi, yöredeki turizmin her geçen gün artması için yoğun mücadele veriyor. 55 üyesi bulunan Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi, özellikle dijital pazarlama üzerinde etkili çalışma yaparken, yurt içi ve yurt dışında katıldığı fuarlarda Ölüdeniz ve Fethiye'yi tanıtarak bölgeye ilgiyi arttırıyor. Kökten, "Geçtiğimiz yıllarda özellikle dijital pazarlama üzerine yoğunlaşmıştık. Bizim için en önemlisi dijital pazarlama olmuştur. Bunun için de ciddi zaman ve maddi olarak da para harcadık. Dijital pazarlamada ciddi paralar harcamaya devam etmekteyiz. Bununla ilgili bayağı bir yol kat ettik. Şimdi dijital pazarlamanın meyvelerini yemeye başlıyoruz. Ölüdeniz'in tanıtımı ve turizm değerlerimizin öne çıkması için Kooperatif ortaklarımızla yoğun bir mesai yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarında da Ölüdeniz'i öne çıkarıyoruz."dedi.

ARAÇLA TATİLCİ AKINI

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, "Ölüdeniz, Ovacık, Hisarönü olarak düşünürsek Bodrum'a göre daha uygun konaklama tesislerimiz var. Bu nedenle özellikle yerli misafirlerimiz ve gurbetçilerimiz Ölüdeniz'i tercih ediyor. Hem son bayramda hem de hala Ölüdeniz'e araçla tatilci akını var. Fethiye Ölüdeniz yolu belirli saatlerde adeta tıkanıyor. Alınan trafik tedbirlerine rağmen tatilcilerimiz zorlanıyor. Dernek olarak bu tatilcilere elimizden gelen desteği verdik. Su ve çeşitli ikramlar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Devlet büyüklerimizden acil olarak Fethiye Ölüdeniz arasına alternatif bir yol yapılmasını ayrıca Ölüdeniz Belceğize katlı otopark düzenlemeleri gerçekleştirilmesini arzuluyoruz. Hatta lagüne girişin ücretli olmasının sağlanmasını bekliyoruz."dedi.

YERLİ TURİST ÖNEMLİ

Ölüdeniz bölgemizde tatil yapmak isteyen yerli turistlerimiz sabah kahvaltılı konaklama için ekonomik rahat tesis bulabilirler. Biz yerli turistimizi önemsiyoruz. Sonuçta Fethiye'ye gelen herkes bir kez de olsa Ölüdeniz Kumburnu'na girmek istiyor ve oradaki güzelliği görmek istiyor. Gününü orada geçirmek istiyor. Ölüdeniz bölgesine 2 yıldır ciddi yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlar ile Ölüdeniz'in çehresi değişti. Ölüdeniz Kumburnu plajı, Kelebekler Vadisi, Gemiler Koyu, Kıdrak ve Kabak koyu ve diğer plajlarıyla Türkiye'nin kapak fotoğrafı olmaya devam edecek" dedi.