Tekno-girişimciliğin yükselen yıldızı: Muğla Teknopark

Muğla Teknopark, Muğla ilinin tek teknoloji geliştirme merkezi olarak son yıllarda tekno-girişimcilerin yoğun ilgisi ile hızla büyüyen, gelişen ve üreten bir teknoloji üssü haline gelmiştir. 2020 yılında ilk binası hizmete giren Muğla Teknopark, bölgenin önemli ve en çok ihracat yapan sektörlerinden balık üretme ve işleme için otomasyon sistemleri geliştiren ilk girişimciyi bünyesine alarak faaliyete başlamıştır. Bugüne kadar Teknopark'a bilişim, elektronik, gıda, tarım, kozmetik ve sağlık sektörlerinden girişimcilerin katılımı gerçekleşmiştir.

Muğla Teknopark 2021 yılının başında göreve gelen yeni yönetimiyle hızlı bir büyüme sürecine girerek, bünyesindeki girişimci sayısını 20 kat artırarak 2023 yılında 42 girişimciyle yüzde 100 doluluğa ulaşmıştır.

Teknoparkın bölge öncelikleri ile örtüşen alanlarda; tarımda tohum geliştirme ve dijital teknoloji uygulamaları, sağlıkta hizmet verimliliğini artırıcı bilişim sistemleri, denizcilikte yenilikçi tekne tasarımları, turizmde pandemiyle değişen hizmet beklentilerine yönelik ürünleri geliştirmek isteyen girişimcilerin teknoparka başvurmaları için görüşmeler sürmektedir. Teknopark'ın kazandığı büyüme ivmesini devam ettireceği öngörülmektedir.

EKONOMİK KALKINMA MERKEZİ

Muğla Teknopark bölgede bir ekonomik kalkınma ve istihdam merkezi olmuştur. Teknopark firmaları son üç yılda 75 milyon TL'nin üzerinde gelir ve 300 bin doların üzerinde ihracat yapmıştır. İki girişimcimiz uluslararası yatırımlar alarak büyümelerine ivme kazandırmışlar ve uluslararası piyasalara açılımlarını hızlandırmışlardır. Halen Teknoparkta yüzde 25'i kadın ve yüzde 20'si lisansüstü eğitimli olan 120'nin üzerinde personel istihdam edilmektedir.

Teknoparkta 2023 yılında 100'ü aşkın sayıda stajyer istihdam edilecektir. Teknopark girişimcilerinin gelirlerinin ve istihdamlarının özellikle katlanarak artması, Teknopark'ın gelecekte ekonomik kalkınma ve istihdam merkezi rolünü devam ettireceğinin bir göstergesidir.

GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Muğla Teknopark girişimcilerinin projeleri ulusal ve uluslararası fon programlarınca desteklenmeye layık görülmüştür. Teknopark girişimcilerinin projeleri son iki senede 2 Avrupa Birliği, 9 TÜBİTAK ve 6 KOSGEB kaynaklı destek almıştır. Girişimcilerin halen değerlendirme aşamasında olan projeleri bulunmaktadır ve fon destekli projelerdeki artışın devam etmesi öngörülmektedir.

Muğla Teknopark girişimcileri ulusal teknolojik ürün pazarına önemli katkılarda bulunmaktadır. Bölgemizin teknoloji ve pazar ihtiyaçları ile örtüşen bir apitrerapik ürün gamının pazara açılması , ülkemizin en büyük balık üretim tesislerine yönelik otomasyon ürünlerinin satışı, aralarında Arçelik ve TÜBİ- TAK gibi Türkiye'nin en büyük firmaları ile yapılan siparişe dayalı ArGe anlaşmaları teknopark bünyesindeki girişimcilerin gurur veren başarıları arasındadır. Muğla Teknopark'ın ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu ArGe ve yenilik faaliyetlerine katkısı artacaktır.

ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK

Muğla Teknopark, ortaklarının ve paydaşlarının desteği ile önümüzdeki yılda hem girişimci sayısını hem girişimcilere sunulan hizmetleri ve mevcut altyapısını güçlendirmek amacındadır. Teknopark'ın ekonomiye, istihdama ve teknolojik ürün pazarına katkıda bulunacak girişimcilerin katılımı ile katlanarak büyümesi ve Muğla ilinde teknogirişim cazibe merkezi olarak yerini güçlendirmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda Muğla Teknopark yatırım ve girişimcileri yeryüzü cenneti Muğla'ya davet etmektedir.