Meraklı kalabalık ölümünü izledi

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde bir kişi parkta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Toplanan kalabalık ise uyarılara rağmen ekiplerin müdahalesini film izler gibi takip etti. Menteşe Belediyesi yanında bulunan Yalabık Parkı yakınında saat 15.30 sıralarında Ali Acar (48) kalp krizi geçirdi. Bir anda yere yığılan Acar için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, onlarca vatandaş da o anları meraklı gözlerle izledi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dakikalarca cesedi izleyenlerin bazılarının yanında çocuklarının da olması dikkat çekti