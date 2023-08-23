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Haberler Muğla Olgun Şimşek ölümden döndü

Olgun Şimşek ölümden döndü

Ters şeride giren oyuncu Olgun Şimşek’in kazayı hafif atlattığı belirtildi.

OSMAN AKÇA
Olgun Şimşek ölümden döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ters yönde giden sinema oyuncusu Olgun Şimşek'in kullandığı cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Dün sabah saatlerinde, Bodrum-Turgutreis istikameti Gürece kavşağı yakınlarında Mehmet İlker Teker yönetimindeki otomobil, ters yönden gelen Olgun Şimşek idaresindeki ciple kafa kafaya çarpıştı.

Kaza nedeniyle araçlar savrularak orta refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan oyuncu Şimşek ile Teker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan yaralılara ayakta müdahale edildi. Şimşek, tedavisinin ardından taburcu oldu.

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