Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Firari FETÖ’cü Muğla’da yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Turuncu Kategori'de bulunan firari FETÖ üyesi Mehmet Çetinkaya'nın Muğla Köyceğiz'de yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." dedi.

Mehmet Çetinkaya'nın FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi haberleşmede kullandıkları "Bylock" kullanıcısı olduğu, 1992-1994 yılları arasında Özbekistan'da FETÖ okullarının Genel Müdürlüğünü yaptığı ve Özbekistan'ın FETÖ/PDY -sözde- ilk imamı olduğu, geçmişte örgüt içerisinde -sözde- Muğla/Köyceğiz ilçe imamı ve -sözde- Muğla İl İmamı olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

FETÖ üyesi firarinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arandığı ve halihazırda İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride Yer Aldığı tespit edildi.