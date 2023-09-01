Muğla sahileri Türkiye’nin gözde turizm merkezi

HAVA sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 25 derece kaydedildiği Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde güneşlenen turistler denize girerek serinledi. Bodrum ilçesinde de tatilciler Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Paşatarlası, Türkbükü, Torba, Gündoğan sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Sıcaktan bunalanlar sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı tatilcilerde su sporları istasyonlarındaki etkinliklere katılarak eğlenceli zaman geçirdi.