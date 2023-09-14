TOKİ Menteşe 3. etap tamamlanıyor

Yaklaşık bir ay önce Menteşe ilçesi Akçaova- Yeşilyurt Mahallesi arasındaki bölgede inşaat çalışması başlayan TOKİ sosyal konut inşaat alanında hummalı çalışma devam ediyor. Zeminin kayalık olması nedeniyle iş makinelerinin çalıştığı ve temel kazım işlemlerinin büyük oranda tamamlandığı açıklandı. Birçok binanın beton döküm işlemi biterken, bazı binaların da zemin kat kalıp çakma işlemlerinin devam ettiği görüldü. Menteşe'de 500 adet konutun ihalesi 15 Şubat'ta 2023 tarihinde yapılmıştı. Akçaova-Yeşilyurt arasındaki bölgede çalışmalara başladı.