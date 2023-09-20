Dünyanın en önemli tarihçisi Stratonikeia’yı ziyaret etti

Muğla'ya seminer vermek için davet edilen Dünyanın en önemli tarihçilerinden Prof. Dr. Stephen Mitchell 'Roma'dan Türk Fetihlerine Kadar Frigya Hristiyanları' kitabını da tanıtacak. Prof. Stephen Mitchell ve eşi seminer öncesi Dünyanın en büyük mermer antik kenti ve içinde tüm medeniyetleri barındıran Stratonikeia antik kentini ziyaret etti.

Antik kenti gezen Prof. Stephen Mitchell'e Arkeolog Eylem Özdemir Candur eşlik etti.

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, dünyanın en önemli tarihçilerinden birisi olan Prof. Dr. Stephen Mitchell'in ziyaretine ilişkin, "Bugün Stratonikeia'yı ziyaret eden Prof. Dr. Stephen Mitchell hocamıza ve eşine ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Anlatımlarınız ve paylaştığınız bilgiler bizim için çok değerliydi" dedi.