3 ayrı kazada 3 hayat söndü

Muğla'nın Milas ilçesi Kemikler, Boğaziçi ve Kıyıkışlacık mahallerinde önceki gün 3 ayrı trafik kazası yaşandı. Meydana gelen üç kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. İlk kaza sabah saatlerinde meydana geldi.

HAKİMİYETİ KAYBETTİ

Kemikler mahallesinde 48 K 4412 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak beton direğe çarptı. Kazada ağır yaralanan 32 yaşındaki Kadir Kaya, kaldırıldığı Milas Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bodrum Kemerler Mahallesi muhtarının oğlu olduğu öğrenilen Kaya'nın cenazesi, Kemer Mahallesi'nde toprağa verildi. Milas ilçesindeki ikinci kaza Boğaziçi Mahallesi Siteler Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

'DİREK TEHLİKE SAÇIYOR'

Otomobil sürücüsü 60 yaşındaki Osman Dinç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki elektrik direğine çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yol ortasında bırakılan elektrik direğinin tehlike saçtığını kaydeden vatandaşlar, yol kenarına alınması için yetkililere çağrı yaptı.

AŞIRI SÜRAT KAZA GETİRDİ

Milas'taki bir diğer kaza ise saat 12.10 sıralarında Kıyıkışlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Aki'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarpıp takla attı. Aşırı sürat yüzünden meydana gelen kazada Ayşe Aki ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aki, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Genç kadın, Muğla'nın Milas ilçesinde toprağa verildi.