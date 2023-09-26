Boğalar mahalle için güreşti

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve 130 boğanın katıldığı Boğa Güreşi Festivali'nde elde edilen gelir mahallenin ihtiyaçları için kullanılacak. Boğaların arenayı toza dumana katan ve kıran kırana geçen güreşlerini, Aydın, Denizli ve Muğla'nın farklı ilçelerinden gelen binlerce vatandaş ilgiyle izledi. Tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, baş altı ve baş kategorilerindeki güreşlerden elde edilen gelirin mahallenin ihtilaçları için kullanılacağı belirtildi. Menteşe Belediye Başkan Bahattin Gümüş, "Halkımıza geçmişten gelen bu kültürü yaşatarak gelecek kuşaklara aktarma noktasında elimizden geldiğince destek oluyoruz. Amacımız bu geleneğin yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması" şeklinde konuştu.