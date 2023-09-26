  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Boğalar mahalle için güreşti

Boğalar mahalle için güreşti

OSMAN AKÇA
Boğalar mahalle için güreşti
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve 130 boğanın katıldığı Boğa Güreşi Festivali'nde elde edilen gelir mahallenin ihtiyaçları için kullanılacak. Boğaların arenayı toza dumana katan ve kıran kırana geçen güreşlerini, Aydın, Denizli ve Muğla'nın farklı ilçelerinden gelen binlerce vatandaş ilgiyle izledi. Tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, baş altı ve baş kategorilerindeki güreşlerden elde edilen gelirin mahallenin ihtilaçları için kullanılacağı belirtildi. Menteşe Belediye Başkan Bahattin Gümüş, "Halkımıza geçmişten gelen bu kültürü yaşatarak gelecek kuşaklara aktarma noktasında elimizden geldiğince destek oluyoruz. Amacımız bu geleneğin yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması" şeklinde konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA