Dünya yaşlılar gününde ‘evet’ dediler...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Abide Hasan Nuri Öncüer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan Metin Uysal ve Suna Vural ikinci baharlarına dünya yaşlılar gününde girdi. Uysal ve Vural çiftinin nikah şahitliğini Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Müdür Yardımcısı Seda Cesur ve Huzurevi Müdürü Bahar Ünlü yaptı.

Törende "evet" diyen çiftin nikahının kıyılmasının ardından Muğla Aile ve Sosyal İl Müdürü Toprakçı tarafından evlilik cüzdanını Metin ve Suna Uysal çiftine verdi. Nikahın ardından ilk danslarını yapan Uysal çifti, daha sonra huzurevi sakinleri ve çalışanları ile birlikte müzik eşliğinde eğlendi.