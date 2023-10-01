Kuş cenneti kıyıdan 20 metre çekildi

BÜYÜK Menderes'in suyuyla beslenen Bafa'da, önceki yıllara göre yağışların azalması nedeniyle iklim değişikliğinin etkileri görülüyor. MSKÜ Su Kaynakları Ana Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, körfezin ağzının, Büyük Menderes'in getirdiği alüvyonlarla zamanla kapandığını ve Bafa Gölü'nün oluştuğunu anlattı.

Tarihi süreçte körfezin etrafındaki antik kentlerin önemini kaybettiğine dikkati çeken Özçelik, "Gelen sular Bafa Gölü'nün giriş ağzını kapayınca buradaki su dengesi de bir şekilde değişmiş oluyor. Gelen su artık içeriye giremiyor. Mevcut su dışarıya çıkabiliyor. Yağış miktarındaki azalmayla birlikte gölün hidrolojisi tamamen değişiyor." dedi.

Özçelik, gölün yüzey alanının yaklaşık 65 kilometrekare, uzunluğunun ve genişliğinin 6'şar kilometre olduğunu belirterek zaman zaman en derin yerin 21 metre olduğu Bafa Gölü'nün su seviyesinin, giren ve çıkan akıma bağlı olarak değiştiğini anlattı. Bu dönemde yağış rejiminin oldukça değişken olduğuna dikkati çeken Özçelik, "Marmara ve Batı Akdeniz Bölgesi'nde özellikle son 3-4 ay içerisinde ciddi bir yağış gerçekleşmedi. Bu yağış eksikliğinden kaynaklı olarak gölün de beslenme koşulları değişti. Azalan su seviyesine bağlı olarak Bafa Gölü'nde ciddi çekilmeler gözlüyoruz."açıklamasında bulundu. ifadelerini kullandı.