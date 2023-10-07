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Haberler Muğla Bodrum'da yangın paniği! Alevler geceyi aydınlattı

Bodrum'da yangın paniği! Alevler geceyi aydınlattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde bir eğlence mekanında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın maddi hasarla atlatıldı. Yangının çıkış nedenin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

İHA
Bodrum’da yangın paniği! Alevler geceyi aydınlattı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren eğlence mekanında sabah karşı yangın başladı. Mekanın kapalı alanında bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Eğlence mekanında büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedenin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

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