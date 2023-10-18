İntihar dediler; cinayet çıktı! Muğla’daki olayın her detayı dehşete düşürdü...

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Samet Bulut'u (49) öldürüp, intihar izlenimi verdikleri suçlamasıyla yargılanan kızı Ayşegül Bulut (20), eşi Penbe Bulut (49) ve kızının sevgilisi Mehmet Karadağ (30) için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, Ayşegül Bulut'un annesiyle plan yapıp, eylemi gerçekleştirdikleri, intihar izlenimi vermek için de Karadağ'ın da iştirakiyle Samet Bulut'a kimyasal ilaç verip, bayıldıktan sonra insülin kalemi kullanıp, hipoglisemi yaşayarak şuurunu kaybetmesine neden oldukları, ardından da ipi boynuna geçirdikleri belirtildi.

Yatağan İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılık dosyası kapsamında Mehmet Karadağ'ın evinde, jandarma ekiplerince arama yapıldı. Bozarmut Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada Karadağ'a ait bir evrakta Ayşegül Bulut'un adı geçince, dosya kapsamında araştırma yapıldı. Bunun üzerine jandarma, 16 Mart'ta Ayşegül Bulut'u gözaltına aldı. Bulut'un jandarma sorgusunda, şüpheli davranışları dikkati çekince, soruşturma genişletildi.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Soruşturma kapsamında Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'un 25 Şubat 2022'de intihar ettiği, kendisinin de aynı gün ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğuna dair dosyasının olduğu belirlendi. Bu kez jandarma, Ayşegül Bulut ile erkek arkadaşı Mehmet Karadağ'ı çapraz sorguya aldı. İkili, Samet Bulut'u öldürdüklerini ve ardından intihar izlenimi verdiklerini itiraf etti. Soruşturma kapsamında anne Penbe Bulut da gözaltına alındı. Ayşegül Bulut ile 'dolandırıcılık' suçundan cezaevinde bulunan Mehmet Karadağ tutuklandı, Penbe Bulut ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANNESİ İLE ÖLDÜRME PLANI YAPMIŞ

Soruşturmanın ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'a ait zeytinyağlarını Mehmet Karadağ'a verdiği belirtildi. Samet Bulut'un 'dolandırıcılık' suçundan şikayette bulunacağını söylemesi üzerine; Ayşegül Bulut'un annesiyle babasını öldürmek amacıyla plan yaparak tasarladıkları, planı eyleme döktüklerine iddianamede yer verildi.

İP VE İNSÜLİN KALEMİNİ TÜLBENT İLE TAŞIMIŞ

İddianamede, Mehmet Karadağ'ın Samet Bulut'un işe gidiş saatine yakın bir zamanda, servise bineceği yerin karşısında kullanılmayan evin ardiye kısmında ellerinde lateks eldiven ve siyah kıyafetler ile beklemeye başladığı, Penbe Bulut'un bulaşık yıkama bahanesi ile evde bulunduğu belirtildi. Ayşegül Bulut'un da ip, insülin kalemi ve plastik sandalyeyi tülbent ile tutarak olayın gerçekleştiği yere getirdiği iddianamede anlatıldı.

KİMYASAL MADDE İLE BAYILTMIŞLAR

İddianamede, Karadağ'ın kimyasal madde ile Samet Bulut'u bayılttığı, ardından insülin kalemine iğneyi takarak kıyafetleri üzerinden enjekte ederek hipoglisemi yaşayarak şuurunu kaybetmesine neden olduğu, ardından da ipi boynuna geçirip, sabitlediği kaydedildi. Karadağ'ın ardından da Ayşegül Bulut ve annesi Penbe Bulut'la ipi demir profilden geçirerek, Samet Bulut'un ayaklarının yerden teması kesilinceye kadar yükselmesini sağlayarak, düğüm attıkları da vurgulandı.

Samet Bulut'un 85 kilo olması nedeniyle Mehmet Karadağ'ın eylemleri tek başına gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna da dikkat çekildi. Karadağ'ın ipin fazlalık kısmını kestiği çakıyı öldürdükleri Bulut'un ellerine sürerek delilleri kararttığı da iddianamede yer aldı.

İddianamede Ayşegül Bulut ve Penbe Bulut için 'eylemlerin iştirak halinde tasarlayarak bir suçu gizlemek', 'başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme', ayrıca 'üst soya-eşe karşı kasten öldürme' suçlarını oluşturmaları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Karadağ'a ise 'suça iştirak', 'azmettirme', 'yardım etme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.