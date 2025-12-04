Haberler Uşak Uşak'ta kanalizasyonda cenin bulunmuştu! Polis sırrı çözdü! Uşak'ta kanalizasyonda cenin bulunmuştu! Polis sırrı çözdü! Uşak'ta geçtiğimiz günlerde kanalizasyon hattında 4,5 aylık cenin bulunmuştu. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda ceninin kime ait olduğu ortaya çıkarken ifadesinde düşük yaptığını söyleyen kadın serbest bırakıldı. İHA









Olay, 1 Aralık günü Ünalan Mahallesi 3 Nisan Sokak'ta bulunan kanalizasyon hattında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kanalizasyon hattındaki tıkanıklığı gidermek için bölgeye gelen belediye işçileri, çalışma sırasında kanalizasyon içerisinde cenin olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.





Olayın ardından bir dedektif gibi çalışan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kanalizasyon hattına hangi dairelerden atık aktığını belirledi. Bu çalışma sonucunda 49 daireden kanalizasyona atıkların aktığı belirlendi.