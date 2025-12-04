İzmirlinin milyonları çürümeye terk edildi

Aziz Kocaoğlu döneminde alınan araçların kentin sokaklarında kullanıma uygun olmadığı ortaya çıktı.

SOYER TAMİR ETTİRMEDİ

CHP'li Tunç Soyer yönetiminin ise, bu milyonluk araçları tamir edip hizmete almak yerine, teknik yeterliliği daha düşük kombine kanal açma araçlarını yüksek maliyetlerle kiralamaya devam ettiği ortaya çıktı. 2020 yılı içerisinde atıl durumdaki 4 araç için iki kez tadilat ve bakım ihalesine çıkıldı, ancak iki ihale de iptal edildi. Sadece 35 LS 623 plakalı bir araç modernize edilerek tekrar hizmete alınsa da diğer 3 tanesi ise hâlâ atıl durumda bekliyor. İZSU envanterinde düzinelerce vidanjör olmasına rağmen bunların da tamir edilip hizmete alınmadığı ifade ediliyor. AK Parti Grup Sözcüsü Atmaca, bu durumu, "Kamu malları ile kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması yerine ihaleyle piyasadan araçlar temin edilmekte ve İzmirli hemşehrilerimizin milyonlarca lirası heba edilmektedir" sözleriyle eleştirmişti. Sadece 2023 yılı içerisinde kanal kombine araçlarıyla rehabilitasyon hizmetine 45 milyon TL ödendiği, bu parayla onlarca aracın satın alınabileceği belirtiliyor. Atıl durumdaki tüm bu araçların resmi plakalı olup kamunun öz malı olduğu ve konunun Sayıştay raporuna da yansıması kamu kaynaklarının kötü yönetimini bir kez daha kanıtlıyor