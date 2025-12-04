İzmirlinin milyonları çürümeye terk edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) envanterindeki kamu kaynaklarının verimsiz kullanımı, AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca tarafından paylaşılan verilerle gün yüzüne çıktı.
2014 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu zamanında üst ekipmanlı olarak satın alınan 4 adet Mercedes marka 4160 model kanal açma aracı, en fazla bir yıl hizmet verdi.
11 MİLYON TL ÇÖPE GİTTİ
Araçların atıl kalmasının ardındaki şok edici gerekçe ise ekipmanlarla beraber araç ölçülerinin İzmir'in kent içi ulaşım yollarına uymaması. Önündeki yüksek basınçlı su makarası nedeniyle sokak aralarına giremeyen ve manevra yapmakta zorlanan araçların özellikle Kemeraltı bölgesinde su taşkınlarına acil müdahalede işlevsiz kalması ve hizmete alındıktan bir yıl sonra görevden çekilmesi skandalın boyutunu gözler önüne serdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca
Bu araçların üzerlerindeki motorlar ve bazı yedek parçalar sökülerek diğer araçlarda kullanıldıktan sonra, yaklaşık 10 yıldır İZSU Karabağlar Ağır Bakım Yerleşkesi'nde bekletildi ve çürümeye terk edildi. Yapılan piyasa araştırmalarına göre, bu araçların üst ekipman dahil toplam değerinin güncel fiyatlarla yaklaşık 11 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.
Önceki Başkan Tunç Soyer döneminde 4 araç için iki kez bakım ihalesine çıkıldı ancak ihaleler iptal edildi.
Aziz Kocaoğlu döneminde alınan araçların kentin sokaklarında kullanıma uygun olmadığı ortaya çıktı.
SOYER TAMİR ETTİRMEDİ
CHP'li Tunç Soyer yönetiminin ise, bu milyonluk araçları tamir edip hizmete almak yerine, teknik yeterliliği daha düşük kombine kanal açma araçlarını yüksek maliyetlerle kiralamaya devam ettiği ortaya çıktı. 2020 yılı içerisinde atıl durumdaki 4 araç için iki kez tadilat ve bakım ihalesine çıkıldı, ancak iki ihale de iptal edildi. Sadece 35 LS 623 plakalı bir araç modernize edilerek tekrar hizmete alınsa da diğer 3 tanesi ise hâlâ atıl durumda bekliyor. İZSU envanterinde düzinelerce vidanjör olmasına rağmen bunların da tamir edilip hizmete alınmadığı ifade ediliyor. AK Parti Grup Sözcüsü Atmaca, bu durumu, "Kamu malları ile kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması yerine ihaleyle piyasadan araçlar temin edilmekte ve İzmirli hemşehrilerimizin milyonlarca lirası heba edilmektedir" sözleriyle eleştirmişti. Sadece 2023 yılı içerisinde kanal kombine araçlarıyla rehabilitasyon hizmetine 45 milyon TL ödendiği, bu parayla onlarca aracın satın alınabileceği belirtiliyor. Atıl durumdaki tüm bu araçların resmi plakalı olup kamunun öz malı olduğu ve konunun Sayıştay raporuna da yansıması kamu kaynaklarının kötü yönetimini bir kez daha kanıtlıyor