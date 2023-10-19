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Haberler Muğla Yaya geçidindeki Sıla'yı hayattan koparan sürücüye para cezası

Yaya geçidindeki Sıla'yı hayattan koparan sürücüye para cezası

Muğla'da geçtiğimiz yıl yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 15 yaşındaki Sıla Akgül'ü hayattan koparan sürücünün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkemenin verdiği kararda sanığa hükmedilen 3 yıl 4 ay hapis cezası, 24 bin 300 liraya çevrildi.

İHA
Yaya geçidindeki Sıla’yı hayattan koparan sürücüye para cezası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 14 Aralık 2022'de Salihpaşalar Mahallesindeki karayolunda Tolga Yağcı (29) idaresindeki araç, seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan lise öğrencisi Sıla Akgül'e (15) çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Sıla Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sıla'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili süren davada karar çıktı. Sürücü Tolga Yağcı'nın yargılandığı davanın karar duruşması, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

BAŞSAVCILIK KARARI İNCELEYECEK

Mahkeme, sanık Yağcı'ya 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Ceza, 24 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Ayrıca şahsın ehliyetine 6 ay el konuldu. Sıla Akgül'ün aile avukatının karara itiraz edeceği açıklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı kararla ilgili istinaf etme yönünde inceleme ve değerlendirme yapıyor.

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