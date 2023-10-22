Bodrum’da dijital oyun geliştiriyorlar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ve 2 gün sürecek dijital oyun geliştirme yarışması dün başladı. Bodrum'da kamp kuran yarışmacılar, 48 saat boyunca oyun geliştirecek. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı bölümünün düzenlediği, Bodrum Belediyesi ve Bodrum İş İnsanları Derneği'nin de desteklediği Uluslararası Oyun Geliştirme Yarışması- BodJam Bodrum Global Game Hackathon, Etrim Garaova Tarım Kampı'nda başladı. Yarışmaya, 14 takım, 49 öğrenci katılıyor. Öte yandan iki gün aralıksız sürecek yarışmanın sonunda birinciye 30 bin, ikinciye 20 bin ve üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek.