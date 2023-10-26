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Haberler Muğla Fethiye’de yük gemisinde patlama: 4 yaralı

Fethiye’de yük gemisinde patlama: 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye Körfezi açıklarına demirleyen yük gemisinin burun kısmında patlama meydana geldi. 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı patlamanın ardındanm gemi personeli 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İHA
Fethiye’de yük gemisinde patlama: 4 yaralı

Fethiye Körfezi Şövalye Adası önlerinde demirli Serenity Ac isimli 75 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle burun kısmında patlama meydana geldi.

Gemideki mürettebat 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ile Deniz Polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 4 kişi, Sahil Güvenlik botuyla Fethiye Limanı'nda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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