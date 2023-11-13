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Haberler Muğla Atatürk’e benzerliğini ticarete dönüştürdü

Atatürk’e benzerliğini ticarete dönüştürdü

Videoda yer alan kişi askeri kıyafetle misafirlerin karşısına çıkarak davetlileri selamladı

VOLKAN YILDIZ
Atatürk’e benzerliğini ticarete dönüştürdü

Sosyal medyada Uu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğini kullanarak vatandaşların duygularını sömüren ve haksız kazanç sağlayan kişilerin sayısı her geçen gün artıyor.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Geçtiğimiz 29 Ekim'de açtığı canlı yayın ve topladığı yüksek bağışla çok konuşulan Atatürk'e benzeyen sosyal medya fenomeni Serdar Görel, gündemdeki yerini korurken benzerliği ile ön plana çıkan bir kişi daha ortaya çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki düğüne Atatürk'e benzeyen Nejdet Bardak, askeri kıyafetle misafirlerin karşısına çıkarak davetlileri selamladı. O sırada 'Gençlik Marşı' çaldı. Davetliler alkışlarla karşıladıkları Atatürk'e benzeyen kişiye yoğun ilgi gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündem oldu.

Bu tarz kişilerin fazlaca türediğini dile getiren vatandaşlar, "Ulu Önder Atatürk'e biraz benzeyen ortalığa çıkıyor. İnsanların duygularını sömürüyorlar, bir de bunun üzerine haksız kazanç sağlıyorlar. Atamıza saygı da kalmadı. Bu maskaralığa kim dur diyecek?" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan benzerliği şova dökerek bir saat boyunca Atatürk rolü yapanların, 10 bin ile 25 bin lira arasında değişen fiyatlar talep ettiği öğrenildi.

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