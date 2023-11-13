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Haberler Muğla Milas’ta altyapı çöktü, vatandaşlar isyan etti

Milas’ta altyapı çöktü, vatandaşlar isyan etti

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken, yağmurun şiddetiyle birlikte birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Vatandaşlar, aniden bastıran yağış karşısında zor anlar yaşarken, altyapı yetersizliğine dikkat çekerek Milas Belediyesi'ni göreve çağırdı.

İHA
Milas’ta altyapı çöktü, vatandaşlar isyan etti

Milas'ta etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken, yağmurun şiddetiyle birlikte birçok cadde ve sokak sular altında kaldı.

Vatandaşlar, aniden bastıran yağış karşısında zor anlar yaşarken, altyapı yetersizliğine dikkat çekerek Milas Belediyesi'ni göreve çağırdı.

Muğla'nın Milas ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren sağanak yağışın ardından ilçe genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken, yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar, yağışların altyapının yetersizliği nedeniyle sıkıntıya neden olduğunu ileri sürerken, Milas Belediyesi'ni de göreve davet ettiler. Cadde ve sokakların adeta dereye döndüğü yağış sonrası araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. ev iş yerleri yağıştan olumsuz etkilendi.

Milas Belediyesi'nden acil çözüm talep eden vatandaşlar her yağmur sonrası benzer sıkıntıları yaşadıklarını belirttiler.

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