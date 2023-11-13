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Haberler Muğla Milas'ta korkutan anlar! Evin çatısına yıldırım düştü

Milas'ta korkutan anlar! Evin çatısına yıldırım düştü

Muğla Milas'ta etkisini gösteren aşırı yağışlar esnasında bir eve yıldırım düştü. Çatıda bir anda alevler yükselmeye başladı. Yangında yaralanan kimse olmadı.

İHA
Milas’ta korkutan anlar! Evin çatısına yıldırım düştü

Milas'ta devam eden yağmur yağışı sırasında bir evde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yanan evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, yangın ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Akşam saatlerinde Hacıapti Mahallesi, Hastane Caddesi üzerinde bulunan ve tarihi olduğu belirtilen boş bir eve yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi ile birlikte tarihiev çatısından tutuşarak yanmaya başladı. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen itfaiy ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, evde küçük çaplı hasara yol açarken, yangında can kaybı ve yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.

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