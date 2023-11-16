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Haberler Muğla Kaybolan yaşlı kadın ölü olarak bulundu

Kaybolan yaşlı kadın ölü olarak bulundu

MURAT YALÇIN
Kaybolan yaşlı kadın ölü olarak bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Melehat Akar, evinin 3 kilometre ilerinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Seydikemer'in Gölbent Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası 80 yaşındaki Melehat Akar 2 gün önce gece saatlerinde kaybolmuştu. Eşi, karısının Alzheimer hastası olduğunu bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

AFAD VE AKUT DESTEK VERDİ

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaşlı kadını arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına AFAD ve AKUT da destek verdi. Aramalar sonucu yaşlı kadının cesedi evinin 3 kilometre ilerisindeki zeytinlik alanda bulundu. Akar'ın cenazesi Muğla Adli Tıp kurumuna gönderildi.

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