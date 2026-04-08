Bilirkişi raporu açıklandı! CHP'li Hasbi Dede’nin tacizine uğramıştı: Tuana Elif dosyasında şok detaylar...

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Adem Haşbaş ise tutuklandı. 24 Nisan'da hakkında açılan davada 2'nci kez hakim karşına çıkması beklenen Hasbi Dede'nin Görele ilçesinde eski eniştesine ait restoranda işçi olarak çalıştığı belirtilen sürücü Adem Hasbaş'ın kazada alkollü olduğu tespit edildi.

FREN İZLERİ ÇARPIŞMADAN SONRA BAŞLAMIŞ

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi incelemesine göre, tutuklu sürücüsü Adem Hasbaş'ın, kazadan önce gerekli dikkat ve özeni göstermediği, etkin frenleme yaparak kazayı önleyebileceği halde bu yönde yeterli tedbiri almadığı belirtildi. Buna göre araçtaki fren ve lastik izlerinin, Tuana'nın düştüğü noktadan yaklaşık 4 metre sonra başladığı tespit edildi.

Raporda, sürücünün olay anındaki davranışlarının, ölçülen 1.97 promil alkolün etkisiyle algı ve koordinasyon kaybı yaşamasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirmesine de yer verildi. Raporda ayrıca 'hızını yol, hava ve trafik şartlarına göre ayarlama yükümlülüğünü' ihlal ettiği gerekçesiyle 'tali kusurlu' bulunan sürücü Hasbaş'ın, Tuana'nın arkası dönük ve kulaklık takmış olduğunu beyan ettiği için selektör yapmak ve korna çalmak suretiyle aracın solundan geçebileceğini düşündüğü sırada seyrine devam etmesi sonrası kazanın meydana geldiği ifade edildi.